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«Зенит» сыграл вничью с «Шальке» в товарищеском матче

«Зенит» сыграл вничью с «Шальке» в товарищеском матче
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«Зенит» провёл товарищеский матч с немецким «Шальке». Встреча проходила на стадионе «Куфштайн-Арена» (Куфштайн, Австрия) и завершилась с ничейным счётом 0:0.

Первый тайм прошёл в равной борьбе, опасных моментов у обеих команд было немного. Во второй половине встречи на 62-й минуте «Шальке» получил право на одиннадцатиметровый удар, однако 18-летний голкипер Даниил Одоевский парировал удар. Затем до конца матча обе команды обменивались опасными подходами, но счёт так и не был открыт — 0:0.

«Зенит» — чемпион минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. Предстоящий сезон сине-бело-голубые начнут матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча пройдёт 17 июля. РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» начнёт выездным матчем с «Химками» 24 июля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
03 июля 2021, суббота. 17:00 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен, Германия
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
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