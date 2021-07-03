«Зенит» сыграл вничью с «Шальке» в товарищеском матче
Поделиться
«Зенит» провёл товарищеский матч с немецким «Шальке». Встреча проходила на стадионе «Куфштайн-Арена» (Куфштайн, Австрия) и завершилась с ничейным счётом 0:0.
Первый тайм прошёл в равной борьбе, опасных моментов у обеих команд было немного. Во второй половине встречи на 62-й минуте «Шальке» получил право на одиннадцатиметровый удар, однако 18-летний голкипер Даниил Одоевский парировал удар. Затем до конца матча обе команды обменивались опасными подходами, но счёт так и не был открыт — 0:0.
«Зенит» — чемпион минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. Предстоящий сезон сине-бело-голубые начнут матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча пройдёт 17 июля. РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» начнёт выездным матчем с «Химками» 24 июля.
Комментарии
- 3 июля 2021
-
19:06
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:30
-
18:12
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:40
-
17:40
-
17:31
-
17:20
-
16:51
-
16:44
-
16:23
-
16:19
-
16:07
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:36
-
15:26
-
15:22
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:52
-
14:33
-
14:25
-
14:18
-
14:03
-
13:53
-
13:39
Партнерский контент