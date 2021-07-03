«Неуязвимый!» Промес выложил фото после вылета Нидерландов из Евро-2020
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Нападающий «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес выложил первое фото после вылета национальной команды из Евро-2020. Нидерландцы проиграли сборной Чехии (0:2) в матче 1/8 финала турнира.
«Неуязвимый!» — подписал фото Промес на русском языке.
Фото можно посмотреть на странице Квинси Промеса в "Инстаграме".
После поражения в матче 1/8 финала Евро-2020 главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур покинул пост. Контракт специалиста с организацией не был продлён.
«Спартак» в эти дни проводит тренировочные летние сборы в австрийском Филлахе. Красно-белые сыграли два контрольных матча, в которых не одержали побед: поражение «Нефтчи» со счётом 1:2 и ничья со словенской командой «Браво» — 2:2.
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