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«Неуязвимый!» Промес выложил фото после вылета Нидерландов из Евро-2020

«Неуязвимый!» Промес выложил фото после вылета Нидерландов из Евро-2020
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Нападающий «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес выложил первое фото после вылета национальной команды из Евро-2020. Нидерландцы проиграли сборной Чехии (0:2) в матче 1/8 финала турнира.

«Неуязвимый!» — подписал фото Промес на русском языке.

Фото можно посмотреть на странице Квинси Промеса в "Инстаграме".

После поражения в матче 1/8 финала Евро-2020 главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур покинул пост. Контракт специалиста с организацией не был продлён.

«Спартак» в эти дни проводит тренировочные летние сборы в австрийском Филлахе. Красно-белые сыграли два контрольных матча, в которых не одержали побед: поражение «Нефтчи» со счётом 1:2 и ничья со словенской командой «Браво» — 2:2.

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