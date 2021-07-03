Чехия — Дания: Дилейни открыл счёт на 5-й минуте

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни открыл счёт на 5-й минуте матча 1/4 финала Евро с Чехией.

Йенс Ларсен от угла поля выполнил подачу в центр чешской штрафной, откуда Дилейни нанёс удар головой — мяч после отскока от газона залетел в угол ворот.

Встреча 1/4 финала Евро-2020 проходит на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. В роли резервного рефери выступает россиянин Сергей Карасёв.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.