Чехия — Дания: Дилейни открыл счёт на 5-й минуте

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни открыл счёт на 5-й минуте матча 1/4 финала Евро с Чехией.
Йенс Ларсен от угла поля выполнил подачу в центр чешской штрафной, откуда Дилейни нанёс удар головой — мяч после отскока от газона залетел в угол ворот.
Встреча 1/4 финала Евро-2020 проходит на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. В роли резервного рефери выступает россиянин Сергей Карасёв.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 3 июля 2021
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