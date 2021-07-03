Коутиньо может перейти из «Барселоны» в «Милан»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может присоединиться к «Милану» в следующем сезоне, сообщает ESPN.
«Милан», который вернётся в Лигу чемпионов в следующем сезоне впервые с сезона-2013/2014, ищет атакующего полузащитника после того, как Хакан Чалханоглу перешёл в «Интер». Переговоры миланцев с Коутиньо находятся на ранней стадии.
Сообщалось, что 29-летний бразильский атакующий полузащитник «Барселоны» может перейти в «Интер». Нерадзурри готовы взять Коутиньо в аренду, но только при условии, что по окончании аренды смогут выкупить футболиста.
Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонцами рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.
- 3 июля 2021
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