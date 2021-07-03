Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коутиньо может перейти из «Барселоны» в «Милан»

Коутиньо может перейти из «Барселоны» в «Милан»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может присоединиться к «Милану» в следующем сезоне, сообщает ESPN.

«Милан», который вернётся в Лигу чемпионов в следующем сезоне впервые с сезона-2013/2014, ищет атакующего полузащитника после того, как Хакан Чалханоглу перешёл в «Интер». Переговоры миланцев с Коутиньо находятся на ранней стадии.

Сообщалось, что 29-летний бразильский атакующий полузащитник «Барселоны» может перейти в «Интер». Нерадзурри готовы взять Коутиньо в аренду, но только при условии, что по окончании аренды смогут выкупить футболиста.

Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонцами рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.

Новость по теме
«Интер» готов взять Коутиньо в аренду с правом выкупа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021