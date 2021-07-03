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Чехия — Дания: Дольберг увеличил преимущество датчан

Чехия — Дания: Дольберг увеличил преимущество датчан
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Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг увеличил преимущество команды в матче 1/4 финала Евро с Чехией.

На 42-й минуте Йоаким Мехле с левого фланга внешней выполнил шикарный кросс к линии вратарской, откуда Дольберг ударом в касание переправил мяч под перекладину.

Встреча 1/4 финала Евро-2020 проходит на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. В роли резервного рефери выступает россиянин Сергей Карасёв.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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