Семак: допускаю, что «Зенит» начнёт сезон с Одоевским в воротах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги товарищеского матча с «Шальке» (0:0). В первом тайме в воротах стоял Михаил Кержаков, во втором — Даниил Одоевский. 18-летний голкипер отразил пенальти.

«Хорошая, боевая игра получилась. Это первый наш матч за полтора месяца. Хорошо, что обошлось без травм, и те, кому нужно набирать, получили необходимую игровую практику, которая понадобится в следующих матчах. В первом тайме — лучше, во втором — чуть похуже. Но это понятно — в зависимости от состояния мышц.

Рад за Одоевского — для молодого игрока это очень важно, чтобы почувствовать уверенность. Он конкурирует, всё в его руках. Допускаю ли я, что он начнёт сезон? Я всё допускаю. У нас на данный момент два вратаря, у них равные шансы начать сезон. Что касается опыта, то, конечно, опыта больше у Миши. Что касается того, кто будет играть, посмотрим, исходя из работы и контрольных матчей», — цитирует Семака пресс-служба клуба.