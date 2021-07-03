Украина — Англия: составы команд на матч 1/4 финала Евро-2020

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Сегодня, 3 июля, пройдёт матч Украина — Англия. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 состоится на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Украина — Англия. Опубликованы составы команд.



Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.

Обслужит встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — испанец Карлос Дель Серро Гранде.