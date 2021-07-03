Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чехия — Дания, результат матча 3 июля 2021, счёт 1:2, чемпионат Европы по футболу — 2020

Сборная Дании обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Дании переиграла сборную Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась со счётом 2:1.

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни открыл счёт на 5-й минуте матча с Чехией. Йенс Ларсен от угла поля выполнил подачу в центр чешской штрафной, откуда Дилейни нанёс удар головой — мяч после отскока от газона залетел в угол ворот.

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг увеличил преимущество своей команды. На 42-й минуте Йоаким Мехле с левого фланга внешней выполнил шикарный кросс к линии вратарской, откуда Дольберг ударом в касание переправил мяч под перекладину.

Чешский форвард Патрик Шик отыграл один мяч. На 49-й минуте Владимир Цоуфал прорвался по правому флангу и навесил в штрафную, Шик подставил ногу и переправил мяч в нижний угол.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. В роли резервного рефери выступил россиянин Сергей Карасёв.

В 1/4 финала Дания сыграет с победителем пары Украина — Англия.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
03 июля 2021, суббота. 19:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Дания
0:1 Дилейни – 5'   0:2 Дольберг – 42'   1:2 Шик – 49'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021