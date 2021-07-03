Роман Шаронов покинул тренерский штаб кипрского «Пафоса»
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Бывший наставник «Рубина» Роман Шаронов покинул тренерский штаб кипрского «Пафоса». Клуб расстался со специалистом по окончании контракта.
«ФК «Пафос» благодарит помощников главного тренера Романа Шаронова, Мигеля Грау Пилеса и тренера по физподготовке Мигеля Эррера за драгоценное время в нашей команде и желает им всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении клуба.
До этого Шаронов работал в «Рубине». Он возглавил команду в июне 2019 года, а уже в декабре был отправлен в отставку. Будучи игроком, защищал цвета казанского клуба, а также выступал за «Шинник», «Ахмат» и красноярский «Металлург».
«Пафос» занял третье место в плей-офф чемпионата Кипра за право остаться в высшем дивизионе.
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