Бывший наставник «Рубина» Роман Шаронов покинул тренерский штаб кипрского «Пафоса». Клуб расстался со специалистом по окончании контракта.

«ФК «Пафос» благодарит помощников главного тренера Романа Шаронова, Мигеля Грау Пилеса и тренера по физподготовке Мигеля Эррера за драгоценное время в нашей команде и желает им всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении клуба.

До этого Шаронов работал в «Рубине». Он возглавил команду в июне 2019 года, а уже в декабре был отправлен в отставку. Будучи игроком, защищал цвета казанского клуба, а также выступал за «Шинник», «Ахмат» и красноярский «Металлург».



«Пафос» занял третье место в плей-офф чемпионата Кипра за право остаться в высшем дивизионе.