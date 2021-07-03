Первый канал не показал гимны Украины и Англии перед матчем 1/4 финала Евро

Первый канал, транслирующий матч 1/4 финала Евро Украина — Англия, не показал исполнение гимнов государств перед встречей.

Во время гимнов Украины и Англии была показана реклама.

Встреча проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Украина — Англия.



Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. В роли резервного рефери выступит испанец Карлос Дель Серро Гранде.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.