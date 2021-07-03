Девушка с украинским флагом смогла пройти досмотр в фан-зоне Петербурга

Болельщица сборной Украины прошла досмотр в фан-зоне Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Впрочем, девушка привлекла внимание секьюрити. По её словам, сотрудники службы безопасности пропустили её после фразы: «Я наполовину русская, наполовину украинка». В фан-зоне, кроме девушки, замечены ещё два человека в символике сборной Украины.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Встреча проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Украина — Англия.



Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. В роли резервного рефери — испанец Карлос Дель Серро Гранде.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.