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Мартин Эдегор попрощался с лондонским «Арсеналом»

Мартин Эдегор попрощался с лондонским «Арсеналом»
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Полузащитник Мартин Эдегор попрощался с лондонским «Арсеналом», за который выступал на правах аренды из мадридского «Реала». Ходили слухи, что норвежец останется в Англии, однако клуб не выкупил хавбека у «сливочных».

«Большое спасибо за эти шесть месяцев. Время, проведённое с семьёй «Арсенала», всегда будет занимать особое место в моём сердце. Хочу поблагодарить всех в клубе и за его пределами за то, что вы заставили меня почувствовать себя частью семьи с первого дня. Особая благодарность болельщикам. Вас не было на стадионах, но я чувствовал поддержку. Спасибо также всем моим товарищам по команде за такое прекрасное времяпрепровождение на поле и за его пределами. Буду скучать по вам всем. Семья «канониров» всегда в моём сердце», — написал Эдегор на своей странице в "Инстаграме".

Популярный инсайдер Фабрицио Романо в своём "твиттере" сообщает, что «Реал» планирует оставить Мартина, так как Иско может покинуть клуб, если поступит конкретное предложение.

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