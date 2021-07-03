УЕФА начал расследование после конфискации радужного флага у датского фаната в Баку

УЕФА проводит расследование после конфискации стюардами радужного флага у болельщика сборной Дании перед матчем 1/4 финала Евро с Чехией (2:1).
«УЕФА никогда не давал стюардам в Баку и на любых других стадионах инструкции конфисковать радужные флаги. Сейчас мы расследуем инцидент, и, конечно же, свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудниками службы безопасности и местными властями, чтобы прояснить ситуацию.
Радужный флаг — это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА, продвигающий всё, во что мы верим — более справедливое и эгалитарное общество, терпимое ко всем. УЕФА позаботился о том, чтобы флаг был возвращён болельщику», — цитирует заявление УЕФА The Athletic.
Служба безопасности стадиона в Баку конфисковала радужный флаг у двух датских болельщиков перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с Чехией.
- 3 июля 2021
-
23:38
-
23:34
-
23:23
-
23:21
-
23:11
-
23:07
-
23:00
-
22:55
-
22:48
-
22:44
-
22:43
-
22:34
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:06
-
22:04
-
21:45
-
21:31
-
21:29
-
21:20
-
21:17
-
21:00
-
20:57
-
20:49
-
20:37
-
20:22
-
20:19
-
20:09
-
20:00
-
19:51
-
19:44
-
19:43
-
19:23
-
19:20