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«Спартак» отреагировал на вылет сборной Чехии с Кралом с Евро-2020

«Спартак» отреагировал на вылет сборной Чехии с Кралом с Евро-2020
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Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» прокомментировала поражение сборной Чехии в матче 1/4 финала чемпионата Европы с Данией (1:2).

«Сборная Чехии, к сожалению, покидает Евро-2020 после поражения от датчан. Сочувствуем Кралу и ждём его возвращения», — говорится в сообщении.

Крал не принял участия во встрече с Данией, оставшись на скамейке запасных.

В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Дании переиграла сборную Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась со счётом 2:1.

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни открыл счёт на 5-й минуте матча с Чехией. Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг увеличил преимущество своей команды. Чешский форвард Патрик Шик отыграл один мяч.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. В роли резервного рефери выступил россиянин Сергей Карасёв.

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