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Украина — Англия, результат матча 3 июля 2021, счёт 0:4, чемпионат Европы по футболу — 2020

Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020
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Завершился матч сборных Украины и Англии на Евро-2020. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась крупной победой англичан со счётом 4:0.

На 4-й минуте встречи вингер сборной Англии Рахим Стерлинг прошёл по левому флангу, сместился в центр и отдал точную передачу на Гарри Кейна, который караулил пас у штрафной. Нападающий подошёл ближе к воротам и отправил мяч в сетку.

Сразу после перерыва Англия получила право на опасный стандарт. Люк Шоу подал в штрафную, где Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота. Ещё спустя четыре минуты Кейн оформил дубль, ассистировал ему снова Шоу. На 63-й минуте после подачи с углового забил Джордан Хендерсон — 4:0, Мэйсон Маунт выполнил голевой пас.

Таким образом, сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
03 июля 2021, суббота. 22:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 4
Англия
0:1 Кейн – 4'   0:2 Магуайр – 46'   0:3 Кейн – 50'   0:4 Дж. Хендерсон – 63'
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