Сборная Англии сыграет с Данией в 1/2 финала Евро-2020
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Сегодня, 3 июня, в матчах 1/4 финала чемпионата Европы сборная Англии разгромила национальную команду Украины (4:0), а сборная Дании обыграла Чехию (2:1) благодаря двум голам в первом тайме.
Таким образом, сформировалась вторая пара полуфиналистов Евро-2020: Дания — Англия.
Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Напомним, в первой полуфинальной паре чемпионата Европы сойдутся сборные Испании и Италии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
Новость по темеСтала известна первая полуфинальная пара Евро-2020
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