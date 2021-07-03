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Стали известны пары 1/2 финала чемпионата Европы — 2020

Стали известны пары 1/2 финала чемпионата Европы — 2020
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Четвертьфинальная стадия чемпионата Европы по футболу 2020 года подошла к своему завершению.

В первый игровой день 1/4 финала Евро сборная Испании не без труда одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1), а сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1).

Во второй день четвертьфиналов национальная команда Дании обыграла Чехию (2:1) благодаря двум голам в первом тайме, а сборная Англии уверенно взяла верх над Украиной (4:0).

Таким образом, сформировались обе пары полуфиналистов Евро-2020:

  • Италия – Испания;
  • Дания – Англия.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

Календарь Евро-2020
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