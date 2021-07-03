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Сборная Украины впервые пропустила четыре гола в матче чемпионата Европы

Сборная Украины впервые пропустила четыре гола в матче чемпионата Европы
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Сборная Украины пропустила четыре гола в матче 1/4 финала Евро с Англией (0:4, идёт второй тайм).

Впервые в истории Евро украинская команда дала забить в свои ворота четыре мяча. Всего Украина пропустила 19 голов в 11 матчах на чемпионатах Европы.

На 4-й минуте встречи вингер англичан Рахим Стерлинг прошёл по левому флангу, сместился в центр и отдал точную передачу на Гарри Кейна, который караулил пас у штрафной. Нападающий подошёл ближе к воротам и отправил мяч в сетку.

Сразу после перерыва Англия получила право на опасный стандарт. Люк Шоу подал в штрафную, где Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота. Ещё спустя четыре минуты Кейн оформил дубль, ассистировал ему снова Шоу. На 63-й минуте после подачи с углового забил Джордан Хендерсон.

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