Плей-офф Евро-2020: расписание полуфинальных матчей
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Чемпионат Европы — 2020 в самом разгаре. Сегодня, 3 июня, завершилась четвертьфинальная стадия континентального первенства.
В первый игровой день 1/4 финала Евро сборная Испании одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1), а сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1). Во второй день четвертьфиналов национальная команда Дании обыграла Чехию (2:1), а сборная Англии уверенно взяла верх над Украиной (4:0).
Таким образом, стало известно расписание полуфинальных матчей Евро-2020:
- Первый матч 1/2 финала континентального первенства Италия – Испания пройдёт 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- Вторая полуфинальная встреча Дания – Англия состоится 7 июля и также пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
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