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Результаты всех матчей 1/4 финала чемпионата Европы — 2020

Результаты всех матчей 1/4 финала чемпионата Европы — 2020
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Четвертьфинальная стадия чемпионата Европы по футболу 2020 года подошла к своему завершению.

2 июля состоялись два матча 1/4 финала Евро-2020, по итогам которых две команды вышли в 1/2 финала турнира, сформировав первую полуфинальную пару.

В первом матче игрового дня сборная Швейцарии встретилась с национальной командой Испании. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались испанцы — 3:1.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
02 июля 2021, пятница. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
1 : 3
Испания
0:1 Закария – 8' (автогол)   1:1 Шакири – 68'
Удаления: Фройлер – 77' / нет

Во втором матче игрового дня схлестнулись сборные Бельгии и Италии. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. За Италию отметились забитыми мячами Барелла и Инсинье, единственный гол бельгийцев забил Лукаку.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
02 июля 2021, пятница. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 2
Италия
0:1 Барелла – 31'   0:2 Инсинье – 44'   1:2 Лукаку – 45+2' (пен)

3 июля состоялись ещё два матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020, по итогам которых две команды вышли в 1/2 финала турнира, сформировав вторую полуфинальную пару.

В одном из матчей сборная Дании переиграла сборную Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась со счётом 2:1.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
03 июля 2021, суббота. 19:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Дания
0:1 Дилейни – 5'   0:2 Дольберг – 42'   1:2 Шик – 49'

Во втором матче сборная Англии разгромно переиграла национальную команду Украины (4:0). Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
03 июля 2021, суббота. 22:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 4
Англия
0:1 Кейн – 4'   0:2 Магуайр – 46'   0:3 Кейн – 50'   0:4 Дж. Хендерсон – 63'

Таким образом, сформировались обе пары полуфиналистов Евро-2020:

  • Италия – Испания;
  • Дания – Англия.
Календарь Евро-2020
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