Результаты всех матчей 1/4 финала чемпионата Европы — 2020

Четвертьфинальная стадия чемпионата Европы по футболу 2020 года подошла к своему завершению.
2 июля состоялись два матча 1/4 финала Евро-2020, по итогам которых две команды вышли в 1/2 финала турнира, сформировав первую полуфинальную пару.
В первом матче игрового дня сборная Швейцарии встретилась с национальной командой Испании. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались испанцы — 3:1.
Во втором матче игрового дня схлестнулись сборные Бельгии и Италии. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. За Италию отметились забитыми мячами Барелла и Инсинье, единственный гол бельгийцев забил Лукаку.
3 июля состоялись ещё два матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020, по итогам которых две команды вышли в 1/2 финала турнира, сформировав вторую полуфинальную пару.
В одном из матчей сборная Дании переиграла сборную Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась со счётом 2:1.
Во втором матче сборная Англии разгромно переиграла национальную команду Украины (4:0). Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия).
Таким образом, сформировались обе пары полуфиналистов Евро-2020:
- Италия – Испания;
- Дания – Англия.
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