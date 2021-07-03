Стало известно, почему Зинченко вышел в центре поля в матче с Англией

У двух футболистов сборной Украины были мышечные проблемы перед матчем с Англией, сообщает Ua.tribuna.com со ссылкой на комментатора Андрея Столярчука.



У Руслана Малиновского, который не попал в заявку на матч, была мышечная перегрузка. Александр Зинченко имел мышечный дискомфорт, но всё равно оказался в стартовом составе. Его рассматривали для игры на фланге, но из-за повреждения игрок «Манчестер Сити» вышел в центре поля.

Встреча 1/4 финала чемпионата Европы прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась крупной победой англичан со счётом 4:0. На 4-й минуте встречи вингер сборной Англии Рахим Стерлинг прошёл по левому флангу, сместился в центр и отдал точную передачу на Гарри Кейна, который караулил пас у штрафной. Нападающий подошёл ближе к воротам и отправил мяч в сетку.

Сразу после перерыва Англия получила право на опасный стандарт. Люк Шоу подал в штрафную, где Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота. Ещё спустя четыре минуты Кейн оформил дубль, ассистировал ему снова Шоу. На 63-й минуте после подачи с углового забил Джордан Хендерсон — 4:0, Мэйсон Маунт выполнил голевой пас.