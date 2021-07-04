«Наша батарейка почти на нуле». Тренер сборной Дании — о выходе в полуфинал Евро
Поделиться
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался о выходе своей команды в 1/2 финала Евро-2020.
«Просто невероятно! Первое, что я показал ребятам после финального свистка, была фотография «Уэмбли», сделанная осенью, когда мы играли в Лондоне. Я сказал тогда, что мы вернёмся сюда. По ходу матча было такое ощущение, что мы снова играем дома — спасибо нашим болельщикам. Мы очень благодарны им за поддержку.
Сегодня матч получился не самым зрелищным, но зато были борьба и фантастическая игра голкипера. Наша батарейка почти на нуле, но выход в полуфинал Евро — это невероятное достижение», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.
Напомним, на стадии 1/4 финала Евро-2020 датчане переиграли сборную Чехии со счётом 2:1.
Новость по темеСборная Дании обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро
Комментарии
- 4 июля 2021
-
00:52
-
00:43
-
00:41
-
00:38
-
00:35
-
00:35
-
00:30
-
00:28
-
00:20
-
00:18
-
00:16
-
00:12
-
00:07
-
00:07
- 3 июля 2021
-
23:59
-
23:58
-
23:54
-
23:54
-
23:54
-
23:54
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:38
-
23:34
-
23:23
-
23:21
-
23:11
-
23:07
-
23:00
-
22:55
-
22:48
-
22:44
-
22:43
-
22:34
Партнерский контент