«Наша батарейка почти на нуле». Тренер сборной Дании — о выходе в полуфинал Евро

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался о выходе своей команды в 1/2 финала Евро-2020.

«Просто невероятно! Первое, что я показал ребятам после финального свистка, была фотография «Уэмбли», сделанная осенью, когда мы играли в Лондоне. Я сказал тогда, что мы вернёмся сюда. По ходу матча было такое ощущение, что мы снова играем дома — спасибо нашим болельщикам. Мы очень благодарны им за поддержку.

Сегодня матч получился не самым зрелищным, но зато были борьба и фантастическая игра голкипера. Наша батарейка почти на нуле, но выход в полуфинал Евро — это невероятное достижение», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, на стадии 1/4 финала Евро-2020 датчане переиграли сборную Чехии со счётом 2:1.