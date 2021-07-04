Гарри Кейн признан лучшим игроком матча Украина — Англия

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком матча 1/4 финала Евро-2020 со сборной Украины (4:0). На счету форварда «Тоттенхэм Хотспур» два гола.

Встреча 1/4 финала чемпионата Европы прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась крупной победой англичан со счётом 4:0. Помимо Кейна, голы забивали Джордан Хендерсон и Гарри Магуайр.

Таким образом, сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.