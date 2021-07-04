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«Нас ничего не сломает». Ярмоленко — после разгрома от сборной Англии на Евро-2020

«Нас ничего не сломает». Ярмоленко — после разгрома от сборной Англии на Евро-2020
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Нападающий и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко подвёл итоги матча 1/4 финала Евро-2020 со сборной Англии (0:4).

«Нас абсолютно ничего не сломает. Мы отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, за счёт чего можем играть, знаем как. Несмотря на результат 0:4, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Для нашей сборной огромное достижение быть на этой стадии. Я поздравляю наших болельщиков с таким результатом», — сказал Ярмоленко в послематчевом интервью.

По итогам матча сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск. Сборная Украины покидает турнир. Она дошла до стадии четвертьфинала чемпионата Европы впервые в своей истории.

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