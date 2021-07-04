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Ярмоленко хватался за голову, жена Зинченко грустила на трибуне. Фото вылета Украины

Ярмоленко хватался за голову, жена Зинченко грустила на трибуне. Фото вылета Украины
Украина — Англия
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3 июля в Риме на стадионе «Олимпико» в матче четвертьфинала чемпионата Европы — 2020 национальная команда Англии разгромила сборную Украины и вышла в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Гарета Саутгейта.

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком матча 1/4 финала Евро-2020 со сборной Украины. На счету форварда «Тоттенхэм Хотспур» два гола.

Сборная Англии поборется с Данией за право сыграть в финале Евро-2020. Матч состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

Лучшие кадры с матча Украина — Англия — в фотоподборке «Чемпионата».

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