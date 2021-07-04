«Вечер сложился идеально». Кейн высказался о разгроме сборной Украины

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Евро со сборной Украины (4:0).



«Главное — вовремя выйти на пик формы. Потрясающий вечер, мы всё больше разгоняемся от игры к игре. Мы в этом матче были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так, как сыграли. Забили четыре, не пропустили — вечер сложился идеально.

Многие из нас играли в полуфинале ЧМ с Хорватией, так что мы знаем, как обидно не попасть в финал, когда позади уже такой путь. Нынешний турнир пока что складывается прекрасно. Мы идём шаг за шагом, но главное — мы знаем, куда хотим прийти: мы хотим побеждать на крупных турнирах.

Полуфинал на «Уэмбли»? Это будет потрясающе! Какой день для нашей команды, для всей страны — у многих из нас больше не будет возможности сыграть такой матч на крупном турнире. Всё для нас, все возможности открыты, и мы должны не упустить их», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.