«Вечер сложился идеально». Кейн высказался о разгроме сборной Украины

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Евро со сборной Украины (4:0).
«Главное — вовремя выйти на пик формы. Потрясающий вечер, мы всё больше разгоняемся от игры к игре. Мы в этом матче были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так, как сыграли. Забили четыре, не пропустили — вечер сложился идеально.
Многие из нас играли в полуфинале ЧМ с Хорватией, так что мы знаем, как обидно не попасть в финал, когда позади уже такой путь. Нынешний турнир пока что складывается прекрасно. Мы идём шаг за шагом, но главное — мы знаем, куда хотим прийти: мы хотим побеждать на крупных турнирах.
Полуфинал на «Уэмбли»? Это будет потрясающе! Какой день для нашей команды, для всей страны — у многих из нас больше не будет возможности сыграть такой матч на крупном турнире. Всё для нас, все возможности открыты, и мы должны не упустить их», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.
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