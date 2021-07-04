Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: сборная Украины переоценила себя

Юрий Сёмин: сборная Украины переоценила себя
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался о поражении сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 с национальной командой Англии (4:0).

«Неожиданными были быстрые голы, особенно в начале матча. Потом показалось, что сборная Украины выровняла игру. Реализация моментов у англичан на этом чемпионате Европы на самом высоком уровне — Гарри Кейн имеет момент и забивает его, как раз это и отличает большого мастера.

На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое, достаточно жёсткое поражение.

В составе сборной Англии можно отметить Гарри Кейна, который забивает голы в нужный момент. Что касается сборной Украины, мне сложно кого-то выделить, когда команда проигрывает с таким счётом», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Новость по теме
Сборная Украины пропускала голы во всех матчах Евро за всю историю участия в турнире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021