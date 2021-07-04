Полузащитник сборной Украины: счёт 0:4 в матче с Англией — не по игре

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук высказался о разгромном поражении своей команды в матче 1/4 финала Евро-2020 с Англией (0:4).

Счёт по игре? Не считаю, что результат вполне заслуженный. Быстрый гол был. Мы знали, что они будут действовать активно первые 25-30 минут. Потом у нас найдётся момент, чтобы выровнять игру. Так оно и случилось. Игра получилась достаточно равной, но с нами злую шутку сыграла травма Кривцова.

Был один план на игру, при стандартах Кривцов нам большой помощник. Когда его поменяли из-за травмы, просели именно в этом. Команда перестроилась в два защитника только из-за травмы Кривцова.

Высокая реализация англичан? Это класс футболистов. Нельзя сказать, что они незаслуженно выиграли, но считаю, счёт не должен быть таким.

Тяжело переживать такие поражения. Если касается самой игры, никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли. Мы и контролировали мяч неплохо, и структура игры была, не меняли её, не нарушали, принципы наши не свалились на длинные передачи.

Старались действовать, как просит тренер. Выводы по турниру — наверное, больше прерогатива тренерского штаба. Они уже будут больше делать выводы. Что касается последнего матча — ощущения не очень, если честно», — сказал Сидорчук в эфире украинского телеканала «Футбол 1», его слова приводит Tribuna.