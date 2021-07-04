Хендерсон: в среду сборной Англии предстоит один самых главных матчей в жизни

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал выход команды в полуфинал Евро-2020. В четвертьфинале англичане разгромили сборную Украины (0:4).

«Единство команды очень важно на турнирах. Ты уезжаешь надолго, при этом некоторые футболисты играют меньше, чем им хотелось бы. Парни, которые играют мало, держатся потрясающе. Вы же видите, как мы празднуем голы. Это лучшая команда, которую я когда-либо видел на турнирах, и результат заслуженный. Мы должны играть так же в ближайшие дни, в среду нам предстоит один самых главных матчей в жизни, в котором нужно отдать абсолютно все силы, чтобы попытаться пробиться в финал», — приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск.