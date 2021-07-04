Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хендерсон: в среду сборной Англии предстоит один самых главных матчей в жизни

Хендерсон: в среду сборной Англии предстоит один самых главных матчей в жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал выход команды в полуфинал Евро-2020. В четвертьфинале англичане разгромили сборную Украины (0:4).

«Единство команды очень важно на турнирах. Ты уезжаешь надолго, при этом некоторые футболисты играют меньше, чем им хотелось бы. Парни, которые играют мало, держатся потрясающе. Вы же видите, как мы празднуем голы. Это лучшая команда, которую я когда-либо видел на турнирах, и результат заслуженный. Мы должны играть так же в ближайшие дни, в среду нам предстоит один самых главных матчей в жизни, в котором нужно отдать абсолютно все силы, чтобы попытаться пробиться в финал», — приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск.

Календарь чемпионата Европы по футболу - 2020
«Сборная России, переодевайся, мы тебя узнали». Фанаты смеются над вылетом Украины с Евро «Сборная России, переодевайся, мы тебя узнали». Фанаты смеются над вылетом Украины с Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021