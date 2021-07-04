Премьер-министр Великобритании отреагировал на выход сборной Англии в полуфинал Евро-2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал выход сборной Англии в полуфинал чемпионата Европы по футболу 2020 года. В четвертьфинальном матче турнира англичане разгромили сборную Украины со счётом 4:0.

«Великолепное выступление сборной Англии сегодня вечером. Мы все поддержим вас в полуфинале. Привезите победу домой», — написал Джонсон в своём «твиттере».

Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск.

В другом полуфинальном матче турнира национальная команда Италии встретится с Испанией. Матч состоится 6 июля в Лондоне на арене «Уэмбли».

Финальный матч турнира запланирован на 11 июля.