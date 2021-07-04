«Не видел такого избиения Украины с ноября 2015-го». Фьюри вспомнил свой бой с Кличко

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри провёл параллель между своей победой в бою с Владимиром Кличко и разгромным триумфом сборной Англии по футболу над Украиной в матче 1/4 финала Евро-2020 (4:0).

«Я не видел такого избиения Украины с ноября 2015 года в Дюссельдорфе», — написал Тайсон Фьюри в своём «твиттере».

Напомним, встреча 1/4 финала чемпионата Европы Украина — Англия прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась крупной победой британского коллектива со счётом 4:0. В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.