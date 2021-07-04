Шевченко ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о своей возможной отставке после разгромного поражения в четвертьфинале Евро-2020 со сборной Англии.
«Я доволен тем, как наша команда выступила. Поблагодарил футболистов за самоотдачу, за то, что они сегодня стремились играть в свойственный нашей команде футбол. Останусь ли я на своём посту? Сперва мы вернёмся в Украину. Затем подведём итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит», — приводит слова Шевченко «Динамо Киев от Шурика».
По итогам матча сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск. Сборная Украины покидает турнир. Она дошла до стадии четвертьфинала чемпионата Европы впервые в своей истории.
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