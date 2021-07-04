«Класс сказался». Защитник сборной Украины объяснил поражение в матче с Англией на Евро

Защитник сборной Украины Александр Караваев высказался о разгромном поражении своей команды в матче 1/4 финала Евро-2020 с Англией (0:4).

«Это, конечно, была очень тяжёлая игра. Мы сделали много ошибок, особенно при стандартах. Пропускать в начале каждого тайма особенно тяжело. Это был серьёзный психологический удар, потому что мы были хорошо готовы к игре.

Мы изучали соперника, знали, что они очень хорошо используют свободные зоны сзади. В первом тайме мы играли хорошо, даже после пропущенного гола. Не позволили им создать много моментов. У нас тоже была пара моментов. Но класс сказался, нельзя ни на секунду терять концентрацию, потому что на этом уровне достаточно дать сопернику полшанса — и он тебя накажет. Нам обязательно нужно уделять больше внимания стандартам», — приводит слова Караваева официальный сайт УЕФА.

Напомним, встреча 1/4 финала чемпионата Европы Украина — Англия прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась крупной победой британского коллектива со счётом 4:0.

В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.