Сборная Колумбии в серии пенальти обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Америки, в котором сборная Уругвая встречалась с Колумбией. Матч прошёл в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» и завершился победой сборной Колумбии в серии послематчевых пенальти – (0:0 – основное время, 4:2 — по пенальти).

В полуфинале турнира сборная Колумбии сыграет с победителем пары Аргентина – Эквадор. В другом полуфинальном матче сборная Бразилии встретится с Перу.

Напомним, турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.