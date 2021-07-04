Антуана Гризманна и Усмана Дембеле обвинили в расизме из-за видео 2019 года

Футболистов сборной Франции и «Барселоны» Усмана Дембеле и Антуан Гризманна обвинили в расизме, сообщает South China Morning Post.
Инцидент возник после того, как в интернете появился ролик, в котором игроки комментируют, как азиатские мастера ремонтируют телевизор в номере отеля.
«Все эти уродливые лица только ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно? Что это за отсталый язык? Это вообще технически продвинутая страна или нет?» – говорит Дембеле Гризманну на видео, и оба смеются.
Отмечается, сам ролик датируется 2019 годом.
Напомним, на Евро-2020 сборная Франции вылетела на стадии 1/8 финала, уступив сборной Швейцарии. Матч проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев. Решающий пенальти в составе сборной Франции не забил Килиан Мбаппе.
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