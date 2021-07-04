Шик: мы все разочарованы, что для Чехии турнир окончен. Дания не казалась непобедимой

25-летний нападающий сборной Чехии Патрик Шик прокомментировал результат встречи 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 со сборной Дании (1:2).

«Мы очень разочарованы, для нас турнир окончен. Мы сделали всё для выхода в полуфинал, но нам не хватило сил, чтобы переломить ход матча в свою пользу на последних минутах.

Во втором тайме мы выпустили ещё одного нападающего, старались играть быстрее и оказывать на датчан большее давление. После быстрого гола в начале второго тайма казалось, что это сработает. Но нам не удалось сравнять счёт — к концу матча у нас просто закончились силы.

Если брать в расчёт мои мячи, то да, это был хороший турнир для меня. Но все мы чувствуем, что могли добиться большего сегодня. Дания не казалась непобедимой. Нам очень жаль.

Мы допустили ошибку в первом голе, когда вместе с Каласом бросились закрывать одного игрока, а другой остался без опеки. Мы просто не поняли друг друга», — цитирует Шика официальный сайт УЕФА.