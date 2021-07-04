Уругвай с 2011 года не может пройти дальше 1/4 финала Кубка Америки

Сегодня, в воскресенье, 4 июля, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Америки – 2021, в котором сборная Уругвая встречалась с Колумбией. Матч прошёл в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» и завершился победой сборной Колумбии в серии послематчевых пенальти – (0:0 – основное время, 4:2 — по пенальти).

Как сообщает Opta Joao в «Твиттере», с момента взятия титула на Кубке Америки — 2011 Уругвай не входил в число четырёх лучших команд ни в одном из последних четырёх розыгрышей турнира. Они вылетали в четвертьфиналах в 2015, 2019 и 2021 годах и на групповом этапе в 2016 году.

Напомним, турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.