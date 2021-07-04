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Ассистентский дубль и гол Месси принесли Аргентине выход в полуфинал Кубка Америки

Ассистентский дубль и гол Месси принесли Аргентине выход в полуфинал Кубка Америки
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В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялась встреча 1/4 финала между сборными Аргентины и Эквадора, которая завершилась победой номинальных хозяев поля со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 40-й минуте аргентинским полузащитником Родриго Де Паулем, а результативную передачу на свой счёт записал Лионель Месси. На 84-й минуте отличиться удалось и форварду сборной Аргентины Лаутаро Мартинесу, голевая передача вновь на счету Месси. Уже в добавленное время отличиться удалось и самому Лионелю, установив окончательный счёт — 3:0.

Отметим, что на 90-й минуте VAR отменил пенальти в пользу сборной Аргентины, а спустя две минуты арбитр с помощью VAR определил грубый фол защитника Эквадора Пьетро Инкапье, который был наказан красной карточкой.

Таким образом, Аргентина в полуфинале Кубка Америки – 2021 встретится с Колумбией, которая в серии пенальти обыграла Уругвай (0:0, 4:2). Матч пройдёт в ночь на среду, 7 июля. Начало –в 4:00 мск.

Кубок Америки. 1/4 финала
04 июля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Эквадор
1:0 Де Пауль – 40'   2:0 Мартинес – 84'   3:0 Месси – 90+3'
Удаления: нет / Инкапье – 90+2'
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