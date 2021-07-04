Месси в шаге от повторения рекорда Пеле по количеству голов за южноамериканскую сборную

34-летний звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси находится в шаге от покорения значимой отметки по количеству забитых мячей в составе своей национальной команды, сообщает Opta в «Твиттере».
В матче 1/4 финала Кубка Америки – 2021 с Эквадором (3:0) Месси удалось отметиться забитым мячом со штрафного в компенсированное время, теперь на его счету 76 голов в составе сборной Аргентины. Он отстаёт от легендарного Пеле лишь на один мяч (77), который является рекордсменом по количеству голов среди футболистов сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ).
Месси провёл свой 149-й матч за сборную Аргентины, помимо 76 голов на его счету также 51 результативная передача. Для того, чтобы покорить отметку в 77 забитых мячей Пеле потребовалось провести 91 встречу.
- 4 июля 2021
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