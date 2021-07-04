Месси прокомментировал победу Аргентины над Эквадором в 1/4 финала Кубка Америки

34-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Эквадором (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Америки – 2021, в котором ему удалось отметиться ассистентским дублем и забитым мячом.

«Это был очень сложный матч, мы знали, что нам будет противостоять трудный оппонент. Было тяжело, пока мы не забили гол, потом всё стало ещё сложнее. Важно то, что мы сделали ещё один шаг.

Да, поле было в плохом состоянии, что не позволяет делать то, что вы хотите, но мы выполнили свою работу.

Один гол до Пеле? Индивидуальные награды действительно второстепенны. Надо отдать должное команде за проделанную работу. Мы многим пожертвовали, чтобы держаться вдали от наших семей и быть единственной командой, которая разрушила пузырь», — приводит слова Месси TyC Sports в «Твиттере».