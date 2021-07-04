Лионель Месси отметился ярким забитым мячом со штрафного за Аргентину в Кубке Америки

Сегодня, в воскресенье, 4 июля, в Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялась встреча 1/4 финала между сборными Аргентины и Эквадора, которая завершилась победой номинальных хозяев поля со счётом 3:0.
На третьей добавленной к основному времени матча минуте отличиться со штрафного удалось нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.
Видео яркого гола Месси со штрафного в ворота сборной Эквадора доступно на «Чемпионате».
Таким образом, на счету Месси стало 76 голов в составе сборной Аргентины. Он отстаёт лишь на один мяч от легендарного Пеле (77), который является рекордсменом по количеству голов среди футболистов сборных Южной Америки.
Месси провёл свой 149-й матч за сборную Аргентины. Помимо 76 голов, на его счету также 51 результативная передача. Для того, чтобы покорить отметку в 77 забитых мячей, Пеле потребовалось провести 91 встречу.
- 4 июля 2021
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