Каспер Шмейхель прокомментировал победу Дании над Чехией в 1/4 финала Евро-2020

34-летний вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель, выступающий за английский «Лестер», выразил мнение об итогах встречи 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 со сборной Чехии (2:1).

«Мы знали, что это будет очень тяжёлое испытание, и нам будет противостоять команда, обладающая таким же атлетизмом и напором, как и мы. В первом тайме мы играли хорошо. Во втором стало тяжело после того, как они забили быстрый гол и начали нас поддавливать. Но в этом и проявляется класс команды: можно играть красиво и побеждать, а можно бороться и добиваться результата. Именно это мы сегодня и сделали», — приводит слова Шмейхеля официальный сайт УЕФА.

Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.