Давид Вилья поздравил «Сочи» с днём рождения

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья поздравил футбольный клуб «Сочи» с днём рождения. «Барсы» празднуют трёхлетие клуба.
«Всем привет, это Давид Вилья. Я хочу поздравить футбольный клуб «Сочи» с днём рождения и поздравить моего друга Мики, который работает клубе. Я знаю, что у вас сегодня большое событие по случаю празднования дня рождения. Наслаждайтесь этим днём и продолжайте развивать футбол в России. Всего наилучшего!» — сказал Вилья в видео, опубликованном в «твиттере» клуба.
Футбольный клуб «Сочи» образован 4 июля 2018 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Фишт» в Сочи. С июля 2019 года выступает в Российской Премьер-Лиге. В предстоящем сезоне команда впервые сыграет в еврокубках — сочинцы пробились в Лигу конференций.
- 4 июля 2021
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