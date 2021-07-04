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Давид Вилья поздравил «Сочи» с днём рождения

Давид Вилья поздравил «Сочи» с днём рождения
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Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья поздравил футбольный клуб «Сочи» с днём рождения. «Барсы» празднуют трёхлетие клуба.

«Всем привет, это Давид Вилья. Я хочу поздравить футбольный клуб «Сочи» с днём рождения и поздравить моего друга Мики, который работает клубе. Я знаю, что у вас сегодня большое событие по случаю празднования дня рождения. Наслаждайтесь этим днём и продолжайте развивать футбол в России. Всего наилучшего!» — сказал Вилья в видео, опубликованном в «твиттере» клуба.

Футбольный клуб «Сочи» образован 4 июля 2018 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Фишт» в Сочи. С июля 2019 года выступает в Российской Премьер-Лиге. В предстоящем сезоне команда впервые сыграет в еврокубках — сочинцы пробились в Лигу конференций.

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