Защитник сборной Украины Миколенко: третий гол Англии нас добил

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал результат матча 1/4 финала Евро-2020 с Англией (0:4).



«Англия была одним из наших самых сильных соперников на Евро, но слабых здесь и не бывает. Нидерланды и Австрия тоже очень сильные. Англичане реализовали свои моменты, поэтому такой счёт. Отсутствие Малиновского? Он сегодня сдавал тест, наверное, у него проблемы с приводящей мышцей.



Не хотел бы говорить о нашем выступлении на Евро по горячим следам. Моя задача — выполнять тренерскую установку и готовиться к матчам. Не хочу обсуждать свою игру на Евро, но хотелось бы выступить лучше, как бы я ни сыграл.



Два пропущенных гола во втором тайме? Всегда сложно отыгрываться со счета 0:2, особенно когда пропускаешь быстрые мячи. В матче с таким соперником даже один гол сложно отыгрывать, а два — на грани фантастики. Поэтому третий мяч нас добил», — приводит слова Миколенко Football.ua.

Новость по теме Шевченко ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной Украины