Защитник сборной Украины Миколенко: третий гол Англии нас добил

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал результат матча 1/4 финала Евро-2020 с Англией (0:4).
«Англия была одним из наших самых сильных соперников на Евро, но слабых здесь и не бывает. Нидерланды и Австрия тоже очень сильные. Англичане реализовали свои моменты, поэтому такой счёт. Отсутствие Малиновского? Он сегодня сдавал тест, наверное, у него проблемы с приводящей мышцей.
Не хотел бы говорить о нашем выступлении на Евро по горячим следам. Моя задача — выполнять тренерскую установку и готовиться к матчам. Не хочу обсуждать свою игру на Евро, но хотелось бы выступить лучше, как бы я ни сыграл.
Два пропущенных гола во втором тайме? Всегда сложно отыгрываться со счета 0:2, особенно когда пропускаешь быстрые мячи. В матче с таким соперником даже один гол сложно отыгрывать, а два — на грани фантастики. Поэтому третий мяч нас добил», — приводит слова Миколенко Football.ua.
- 4 июля 2021
-
09:58
-
09:51
-
09:36
-
09:30
-
09:20
-
09:17
-
09:08
-
09:00
-
08:48
-
08:28
-
07:55
-
07:41
-
07:18
-
07:00
-
06:44
-
06:28
-
06:17
-
06:01
-
05:46
-
05:31
-
05:20
-
04:55
-
04:03
-
03:34
-
03:06
-
02:36
-
02:13
-
01:56
-
01:55
-
01:42
-
01:39
-
01:25
-
01:18
-
01:14
-
01:12