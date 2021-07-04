РПЛ вошла в десятку самых дорогих лиг мира

Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих лиг мира.
В топ-10 рейтинга вошла Российская Премьер-Лига. Совокупная стоимость игроков РПЛ составляет € 979 млн.
На первом месте расположилась английская Премьер-лига (€ 8,56 млрд).В тройку лидеров рейтинга также вошли итальянская Серия А (€ 4,96 млрд) и испанская Примера (€ 4,89 млрд). Далее турниры расположились в следующем порядке: немецкая Бундеслига (€ 4, 33 млрд), французская Лига 1 (€ 3,45 млрд), португальская Примейра (€ 1,21 млрд), английский Чемпионшип (€ 1,12 млрд), бразильская Серия А (€ 1,04 млрд) и нидерландская Эредивизи (€ 1,01 млрд).
Напомним, новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 23 июля. В первом матче РПЛ сезона-2021/2022 встретятся «Ростов» и московское «Динамо».
- 4 июля 2021
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