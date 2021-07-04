Сергей Ребров: не сказал бы, что сборная Украины плохо играла в матче с Англией

Бывший игрок сборной Украины Сергей Ребров, возглавляющий «Аль-Айн», прокомментировал результат матча 1/4 финала Евро-2020 с Англией (0:4).
«0:4 — это много. Я бы не сказал, что мы плохо играли с Англией. Просто соперник использовал все свои моменты, особенно хорошо себя проявив на первых минутах таймов. Кто-то из известных англичан написал, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен. В пяти матчах турнира британцы не пропустили ни одного мяча, и это говорит о многом. На мой взгляд, сборная Англии — один из главных претендентов на победу в чемпионате Европы. Вместе с Италией.
Я думаю, что выход в восьмёрку лучших сборных Европы — это огромный успех. Нужно только поблагодарить тренерский штаб, футболистов, всю команду за такое достижение. Последняя игра, точнее её результат, может, и смазал какие-то впечатления, но я уже сказал — сборная Англии очень сильна. Все мы были в восторге от матча украинцев со Швецией. Там у нас на поле была настоящая команда, которая действовала с максимальной отдачей и сражалась за всю страну. Хотя не только сражалась — она понимала, как играть», — приводит слова Реброва «Команда №1».
- 4 июля 2021
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