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Главный тренер сборной Аргентины: Месси — лучший игрок всех времён

Главный тренер сборной Аргентины: Месси — лучший игрок всех времён
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после матча 1/4 финала Кубка Америки с Эквадором (3:0) поделился мнением о нападающем Лионеле Месси. Напомним, аргентинский форвард забил гол и отдал две результативные передачи в этой встрече.

«Не знаю, устанет ли Лео когда-нибудь от ежедневной похвалы. Как любитель футбола я надеюсь, что он будет играть до тех пор, пока сможет. Даже соперники получают удовольствие, наблюдая за его игрой. Месси — лучший игрок всех времён. Кому-то другому очень трудно сравниться с ним. Неймар может стать похожим игроком, но то, что делает Лео, мы запомним навсегда», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

Аргентина в полуфинале Кубка Америки – 2021 встретится с Колумбией, которая в серии пенальти обыграла Уругвай (0:0, 4:2). Матч пройдёт в ночь на среду, 7 июля. Начало – в 4:00 мск.

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