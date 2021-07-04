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Радимов — о разгроме Украины: сборная России бы точно не позволила так англичанам

Радимов — о разгроме Украины: сборная России бы точно не позволила так англичанам
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение сборной Украины в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии (0:4).

«Наши бы так не позволили англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой. Фарт закончился!» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Напомним, в первой полуфинальной игре чемпионата Европы сойдутся сборные Испании и Италии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

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