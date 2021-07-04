Шевченко: пока не будет хорошего чемпионата, мы всё реже будем видеть Украину на турнирах

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат национальной команды на Евро-2020 через призму чемпионата страны.

«Я доволен тем, как выступила наша команда. Поблагодарил футболистов за самоотдачу, за то, что они сегодня стремились играть в футбол. Пока у нас не будет хорошего чемпионата, мы всё реже будем видеть сборную Украины на таких стадиях главных турниров. Кроме того, нужно иметь в составе тех исполнителей, которые выступают в топ-чемпионатах Европы», — цитирует Шевченко Sport.ua.

По итогам матча сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля. Начало — в 22:00 мск. Сборная Украины покидает турнир. Она впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.