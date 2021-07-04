В Госдуме отреагировали на разгромное поражение и вылет сборной Украины с Евро-2020

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал результат матча 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия (0:4) и вылет украинской команды с турнира.
«Уровень англичан однозначно выше — это было видно на протяжении практически всей игры. В первой половине матча наши соседи достаточно активно боролись, даже создали несколько перспективных атак. Но давайте честно: английский футбол — это английский футбол. Итоговый результат говорит о многом.
Некоторые наши соотечественники думают, что лучше не выйти из группы, чем разгромно проиграть в четвертьфинале? Такой логики я ещё не слышал. Конечно, нет. Чем дальше прошла сборная, тем более успешным можно считать её выступление. Команда Украины в рейтинге стоит выше России — результат мы видим.
К сожалению, российская команда не смогла преодолеть групповой этап. Можно считать, что наше участие было неудачным. Какое выступление можно считать удачным? Выход в финал. Вы видите, какая интрига разворачивается на Евро-2020: датчане неожиданно далеко прошли, хотя никто такого не ожидал. Если говорить о выступлении России и Украины, то, наверное, это лучшие варианты, которые мы с вами видим. К огромному сожалению», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 4 июля 2021
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